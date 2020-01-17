İBB’den atılan işçi, işe iade davasını kazandı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlaması ardından binlerce işçinin görevlerine son verilmişti. İşten çıkarılan çalışanların İBB önündeki hak arayışı sürerken, çalışanlar işe iade dava açmıştı. İstanbul 35. ve 25. İş Mahkemeleri İBB bünyesindeki İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş.'deki işlerine son verilen Seyit Vural ve Samet Baştekin'in işe iade edilmeleri yönünde karar vermişti. Karar işten çıkarılan işçiler için bir umut ışığı olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de çok sayıda işçi mahkeme kararıyla işe iade edilmişti. Bu yönde bir karar da İstanbul İş Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme, Dijital Medya Ticaret A.Ş.'deki işinden çıkarılan Yasin Oğuz'u tüm haklarıyla işe geri iade edilmesine hükmetti.