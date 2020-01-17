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İçişleri Bakanlığı: 4 'lı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Almanya uyruklu 4 'lı teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.1.2020 20:00 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 20:28 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı: 4 DEAŞ'lı sınır dışı edildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Alman uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini açıkladı. Bu kapsamda, 11 Kasım'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 179'a yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 4 Almanya uyruklu yabancı terörist savaşçı ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 179 olmuştur" denildi.

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İçişleri Bakanlığı: 4 DEAŞ'lı sınır dışı edildi
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