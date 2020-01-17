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Flaş haber: 'Kapan-4 Mava'da 41 sığınak ve mağara imha edildi

'ın Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 'Kapan-4 Mava' operasyonunda, 'lı teröristlerce kullanılan 13 sığınak ve 28 mağara imha edildi. Mağaraların içerisinde çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi, giysi ve tuzaklanmış vaziyette 5 kilo patlayıcı düzeneği imha edildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.1.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 17:33 ABONE OL
Flaş haber: 'Kapan-4 Mava'da 41 sığınak ve mağara imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı'nca, PKK/KCK terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini tespit etmek ve mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri kırsalında, sözde Mava bölgesinde 'Kapan-4 Mava' operasyonu başlatıldı. Jandarma özel harekât, jandarma komando, polis özel harekât ve güvenlik korucularından oluşan 52 timde 798 personelin katıldığı operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 13 sığınak ve 28 mağara tespit edildi.

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İçerisinde çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi, giysi ve tuzaklanmış vaziyette 5 kilo patlayıcı düzeneği ele geçirilen sığınak ve barınaklar, imha edildi.

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Flaş haber: 'Kapan-4 Mava'da 41 sığınak ve mağara imha edildi
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