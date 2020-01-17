Madem işçi atacaktınız neden 150 kişiyi aldınız

Bilecik Belediyesi'nin iştiraki olan KAYI A.Ş. bünyesinde sözleşmeli olan 45 personelin sözleşmeleri yenilenmezken, bu duruma AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık Başkan Semih Şahin'e tepki gösterdi. Soğuk kış günlerinde kimsenin gözünün yaşına bakmadan böyle bir karar almanın hiçbir vicdana sığmadığını kaydeden Karabıyık, "Gelmeden önce ekmek dediniz, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız dediniz. Hatırlatması bizden olsun; çok çabuk unutuyor, çok çabuk çark ediyorsunuz. Ama alışıksınız siz biz öyle bir şey demedik derseniz de şaşırmayız!" dedi. Karabıyık, "Seçimden önce tasarruf dediniz, belediye de personel fazlalığı var dediniz, seçimden sonra yaklaşık olarak 150 kişiyi işe aldınız. Sizin tasarruf yönteminiz bu mudur? Madem işçi kıyımı yapacaktınız neden 150 kişiyi işe aldınız. Yoksa aldıklarınız sizin ittifakınızın görüşünde olup da kışın ortasında çıkarttığınız vatandaşlarımız sizinle aynı görüşte olmayanlar mı? Yoksa hani bizi suçladığınız partizanlığı siz mi yapıyorsunuz?" dedi.İşten çıkartılan kişilerin kış ortasında çaresiz bir durumda kaldığını aktaran Karabıyık, birçok aileyi mağdur bırakan bu uygulamadan biran önce vazgeçilmesini talep edip "Sizi namus sözünüze ve namusunuza sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi. İlerleyen günlerde de işçi kıyımının devam edeceği söylentilerinin yayıldığını vurgulayan Karabıyık, mağdur olan herkesin haklı davasında yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.

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