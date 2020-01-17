Samsun'da yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'inin daha işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Samet A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 7 zanlı 3 gün gözaltına alınmış, şüphelilerden ikisi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.