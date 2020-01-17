Selçuk Bayraktar İHA'nın karnesini verdi

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, karneler günü mesajı yayınladı. Bayraktar, Türkiye'nin gökyüzündeki yeni yıldızı Akıncı TİHA'yı da unutmadı.

BUGÜN NELER OLDU

Bayraktar mesajında, 'Bugün karnegünü. Karne alan tüm öğrenci kardeşlerimi tebrik ederim. Zayıfı olanlar üzülmesin. Çok çalışıp eksiklerini tamamlasın.'' ifadelerini kullandı. Bayraktar mesajının devamında AKINCI TİHA'nın da karnesini verdi. Bayraktar'ın Akıncı paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.Bayraktar'ın Akıncı'ya verdiği karnede, Cesaret, Çeviklik ve Motivasyon pekiyi alırken, Dinginlik zayıf not aldı.