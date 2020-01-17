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Selçuk Bayraktar İHA'nın karnesini verdi

Müdürü Selçuk Bayraktar, karneler günü mesajında, 'nin yeni gururu Akıncı 'nın karnesini verdi.

Giriş Tarihi: 17.1.2020 18:43 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 18:44 ABONE OL
Selçuk Bayraktar İHA'nın karnesini verdi
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, karneler günü mesajı yayınladı. Bayraktar, Türkiye'nin gökyüzündeki yeni yıldızı Akıncı TİHA'yı da unutmadı.
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'ZAYIFI OLANLAR ÜZÜLMESİN...'

Bayraktar mesajında, 'Bugün karnegünü. Karne alan tüm öğrenci kardeşlerimi tebrik ederim. Zayıfı olanlar üzülmesin. Çok çalışıp eksiklerini tamamlasın.'' ifadelerini kullandı. Bayraktar mesajının devamında AKINCI TİHA'nın da karnesini verdi. Bayraktar'ın Akıncı paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.



AKINCI'NIN KARNESİ

Bayraktar'ın Akıncı'ya verdiği karnede, Cesaret, Çeviklik ve Motivasyon pekiyi alırken, Dinginlik zayıf not aldı.
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Selçuk Bayraktar İHA'nın karnesini verdi
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