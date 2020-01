Yenı şahlanış dönemının kapılarını açıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda 2019 değerlendirmesini yaptı ve 2020 çalışmalarını paylaştı. Erdoğan özetle şunları söyledi:Türkiye'nin 2023 yürüyüşü, içeride ve dışarıda pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Türkiye için yazılan senaryolarda 2019, bir yıkılış ve teslim oluş yılı olarak öngörülmüştü. 2019'u yeniden yükseliş yılı haline dönüştürdük. Terör örgütlerini sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Darbecilere dünyayı zindan ettik. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçaladık. Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak yeniden hedeflerimize odaklandık. Şimdi de yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz. Dört gözle Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz.Adana, Isparta, Mersin, Yozgat, Kayseri, Elazığ, Eskişehir, Manisa, Bursa ve Ankara Bilkent Şehir Hastanelerini hizmete sunduk. Sağlık turizmiyle ülkemize gelen hasta sayısı 470 bine ulaştı.Ezberlemeyi değil tasarlamayı, analitik düşünmeyi ve üretkenliği teşvik eden 5 binden fazla Tasarım Beceri Atölyesini okullarımızda açtık.Tek tip sigara paketi uygulaması ile bu alanda 7'inci ülke olduk. Artık bu sigaraları ayaklarınızın altına alın, içmeyin.Elektronik tebligat sistemiyle, şu ana kadar 17 milyondan fazla e-tebligat gönderimi yapılarak, 210 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlandı.Yol projelerimizin kapsamında dikimi yapılan ağaç sayısı 68 milyonu aştı. Ey çevreciler, 68 milyonu aştı diktiğimiz ağaçlar. Yüksek hızlı tren işletmesinde dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı ülke konumundayız. Türkiye'nin zafer anıtı İstanbul Havalimanı birinci fazını açtık. 51 milyonu aşkın yolcu trafiğine ulaştı.Spor tesisi sayımızı 3 bin 708'e çıkardık. Uluslararası müsabakalarda alınan madalya sayısı bin 481'den 6 bin 256'ya yükseldi.BaşkanErdoğan, Hükümet'in 2020 yılı hedeflerini şöyle sıraladı:İlk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 yurt açılacak. Toplamda 10 bin Beceri Atölyesi kurulacak.Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastaneleri hizmete açılacak.İnşaatı devam eden 64 sağlık tesisi tamamlanacak, 19 sağlık tesisinin daha temeli atılacak. Sağlık turizmi için gelen hasta sayısı önce 750 bine, ardından 1,5 milyona yükseltilecek. Yurt dışında 20 teşhis merkezi kurulacak. Yerli ilaç üretimi ve yerli plazmadan kan ürünleri üretimi gündemin ilk sıralarında olacak.Ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışılacak. İnsan hakları eylem planı tamamlanacak. İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketini Meclis gündemine getiriyoruz. Yargı Sistemine hâkim ve savcı yardımcılığı getirilecek.MİT'in İstanbul Şubesi açılacak. Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu yakında faaliyete geçirilecek.Doğu sınırında 117, batı sınırında 42 elektro optik kule devreye sokulacak. Bin 182 kilometrelik doğu sınırının 740, 472 kilometrelik batı sınırının ise 350 kilometrelik kısmı gözetlenecek.100 bini İstanbul'da olmak üzere, her yıl 300 bin konutun dönüşümünü sağlanacak.38 ilde daha millet bahçeleri hizmete girecek.Bor ürünleri satışından 820 milyon dolar gelir elde edilecek.Orman varlığı yıl sonunda 22.9 milyon hektara ulaştıracak.6.6 milyar lira hayvancılık desteği verilecek. Et ithalatı azaltacak, 2022'de sıfırlanacak. Küçükbaş hayvan varlığı 56 milyona ulaştırılacak.Aktif İşgücü Programları kapsamındaki kurs ve programlarla 261 bin kadın yararlandırılacak.Şehit yakını, gazi ve gazi yakını 600 kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.Yeni Ekonomi Programı'na göre önümüzdeki üç yılda istihdam 3.2 milyon kişi artırılacak, 2022'de işsizlik yüzde 9.8'e indirilecek.15 spor tesisi hizmete açılacak, 330 gençlik ve spor tesisi yenilecek.Kültür ve turizm faaliyetleri 12 aya yayılıp "75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir" hedefine ulaşılacak.24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kütüphane, yakında hizmete sunulacak.Atatürk Kültür Merkezi, tamamlanacak.Yüzde 5 büyümeye ulaşarak yüzde 3.4 oranındaki küresel büyüme beklentisinin üzerine çıkılacak.Sınır kapılarına randevulu sanal sıra sistemi gelecek.7 organize sanayi bölgesi ve 5 sanayi sitesini açılarak 25 bin kişiye istihdam sağlanacak. 12 endüstri bölgesinde 45 milyar lira yatırımla 62 bin istihdam sağlanacak.Milli Uzay Programı yılın ilk yarısında ilan edilecek.Muğla Teknokent ve Sağlık Bilimleri Teknokent'i faaliyete geçirilecek. Türkiye'nin ilk yapay zekâ destekli sinyal istihbarat platformunun sistem kabul testlerini başlatılacak.Anadolu çıkarma gemisi Deniz Kuvvetlerimizin envanterine verilecek.İHA, SİHA'dan sonra Akıncı (Silahlı) devreye girecek. Türkiye, dünyada bu sınıfta en iyi aracı üreten üç ülkeden biri olacak.HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi envantere alınacak. Havadan Taşınabilir 105 Milimetrelik Hafif Çekili Obüs BORAN'ın testleri tamamlanacak. Yüksek Güçlü Milli Lazer'in Kirpi aracına entegrasyonu sağlanacak.Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerinin kalan kısımları önümüzdeki aylarda hizmete sunulacakÜlkemizin ekonomik ve stratejik gücüne güç katacak Kanalistanbul Projesi çok yakında başlatılacak. Projenin finansmanında ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.Halen Ankara-İzmir ve Ankara- Sivas arasında toplam bin 889 kilometre uzunluğunda yüksek hızlı tren hattı bitirilecek.Ankara-Sivas hattının Balışeyh- Yerköy-Akdağmadeni kısmında mart sonunda test sürüşleri başlatılacak.İstanbul Havalimanı'nın ilk etap ikinci fazı haziranda hizmete sunulacak.TÜRKSAT 5A uydusu, 2020'nin üçüncü çeyreğinde fırlatılacak. İlk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A tamamlanacak ve 2021'de uzaya fırlatılacak. Bu proje ile Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri olacak.İlk altı ayda Basra ve Musul Başkonsoloslukları yeniden faaliyete geçirilecek. Necef ve Kerkük'te de yeni Başkonsolosluklar açılacak.Türkiye ve Libya deniz kıyıları arasında kalan bölgede her iki ülkenin onayı olmadan arama ve sondaj faaliyeti yapılması ya da boru hattının geçirilmesi hukuken artık mümkün olmayacak. Bu alanları ruhsatlandırıp en hızlı şekilde arama ve sondaj faaliyetlerine başlanılacak. Ruhsatlandırma çalışmalarının ardından ilk olarak Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi bölgede sismik çalışmalar yürütecek.MİLLİ gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolarlara kadar çıkarttık. 2003'den bu yana yıllık enflasyon ortalaması yüzde 10.3 olarak gerçekleşti. 2019 enflasyonu yüzde 11.8 ile genel görünümün dışında kalmadı. Merkez Bankası altın dâhil toplam rezervleri 105 milyar doların üzerine çıktı. Faizler, ticari kredilerde 15, konut kredilerinde 15, ihtiyaç kredilerinde 18 puan geriledi.İcraat programlarında yer alan bin 451 eylemin bin 161'ini tamamlandık, 68 milyar lira bütçe kullandık.Elektrik üretimimiz yüzde 62'ye ulaştı. 2002'de sadece 5 ilimizde olan doğalgaz 81 ilimizin tamamında var..Çiftçilerimize bugüne kadar 138 milyar lira tarımsal destek verdik. 195 farklı ülkeye bin 690 tarım ürünü ihraç ediyoruz.Geçtiğimiz yıl 55 milyar lira sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdik. İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 325 bin kişi işe yeryleşti.Turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemie göre yüzde 12 artarak 51.5 milyonu buldu.Savunma sanayii ve havacılık cirosu 9 milyar dolara yaklaşırken, ihracatımız 2.7 milyar dolara yükseldi. 800'ün üzerinde zırhlı aracı güvenlik güçlerimize teslim ettik.2022'de seri üretime geçecek olan Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobil prototipini milletimizin takdirine sunduk. Süreci yakından takip etmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğim.135.9 milyar liralık sabit yatırım için 5 bin 691 teşvik belgesi düzenledik. Yatırım teşvikleri sayesinde toplamda 212 binin üzerinde ilave istihdam oluşturacağız. KOBİ'lerimize, KOSGEB aracılığıyla 2019'da 2,3 milyar liralık destek sağladık.1 MİLYON 330 bin konutu dönüştürerek, 5 milyondan fazla vatandaşımızı can ve mal güvenliğine kavuşturduk. İlk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık projesi, bugün artık 25 bin kurum binasında uygulanıyor. Huzurlarınızda eşime de teşekkür ediyorum böyle bir kampanyayı başlattığı için.PKK'YA karşı gerçekleştirilen operasyonlarda bin 250 terörist etkisiz hale getirilerek, pek çok eylem engellendi. Ülke içindeki silahlı unsurlarının sayısı, kuruluş döneminin altına indi. Katılım durma noktasına geldi. Diyarbakır annelerinin kararlı duruşu, örgüt içindeki çözülmeyi artırdı. Diyarbakır anneleri dik duruşlarını sürdürürken, ana muhalefetin başı ve heyeti, yanında o partiyle birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroyu izliyorlar.

