Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > YPG çocukları kullanıyor

çocukları kullanıyor

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
BIRLEŞMIŞ Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, YPG/PKK teröristlerinin Suriye'deki çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaştı. Konsey, bölgede çocukların durumuna ilişkin, "Çocuklarımın Hayallerini Sildiler: Suriye'de Çocuk Hakları" adlı raporunu yayımladı. Terör örgütü YPG/ PKK'nın 18 yaş altı kız ve erkekleri örgüte kabul ettiği belirtilen raporda, erkek ve kız çocuklarının Halep, Haseke, Aynel Arab ve Rakka'da örgüt tarafından kullanıldıklarının belgelendiği vurgulandı. Bir kaynağın, silah çok büyük olduğu için 10 yaşında bir çocuğun kalaşnikofu nasıl sürüklediğini anlattığı belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
YPG çocukları kullanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN