YPG çocukları kullanıyor

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BIRLEŞMIŞ Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, YPG/PKK teröristlerinin Suriye'deki çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaştı. Konsey, bölgede çocukların durumuna ilişkin, "Çocuklarımın Hayallerini Sildiler: Suriye'de Çocuk Hakları" adlı raporunu yayımladı. Terör örgütü YPG/ PKK'nın 18 yaş altı kız ve erkekleri örgüte kabul ettiği belirtilen raporda, erkek ve kız çocuklarının Halep, Haseke, Aynel Arab ve Rakka'da örgüt tarafından kullanıldıklarının belgelendiği vurgulandı. Bir kaynağın, silah çok büyük olduğu için 10 yaşında bir çocuğun kalaşnikofu nasıl sürüklediğini anlattığı belirtildi.