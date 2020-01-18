Aile sayısı her geçen gün artıyor: Sayı 71’e yükseldi

BUGÜN NELER OLDU

ÇOCUKLARI terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki "evlat nöbeti" 137'nci gününü geride bıraktı. Eyleme katılan aile sayısı, yeğeni 2013 yılında 13 yaşındayken kaçırılan Vahap Kaplan'ın (34) Hakkâri'nin Şemdinli İlçesinden katılmasıyla 71'e yükseldi. (Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nden oğlu Rojhat için günlerdir oturma eylemini sürdüren annelerden)Kar yağıyor, içimize ateş düşmüş. Ne kar yağışını ne de yazı biliyoruz. Evlatlarımızı almadan gitmiyoruz.Kar da yağsa fırtına da kopsa gitmeyeceğiz, direnmeye devam edeceğiz. Çocuklarını almadan hiçbir aile kalkıp gitmeyecek. Eyleme yazın sıcağında başladık, bugün kış.