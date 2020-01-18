Başkan Erdoğan İstanbul'da temel atma töreninde konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

90 milyon yolcu kapasitesiyle açılan İstanbul Havalimanımız dev projelerden biridir. Toplu taşımayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla kolları sıvadık. Metronun toplam uzunluğu 37.5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşuyor. 10 kazı makinesi birden çalışıyor. Kazı çalışmalarının yüzde 94'ü tünellerin de önemli bir kısmı tamamlandı. Şimdi rayların döşemesine başlıyoruz. Amacımız günde 470 metre ray ve 24 saat çalışmayı gerçekleştirmektir. Rayları ve malzemeleri ülkemiz firmaları üretiyor. Sinyalizasyon ve metro vagonları da bu arada gerçekleştirilmiş olacak. Saatte 120 kilometre hızla metro araçları faaliyet gösterecek. Ülkemizin ilk hızlı metro hattı unvanını kazanacak.

ULAŞIM 35 DAKİKADA SAĞLANACAK

Ulaşım Gayrettepe'den 35 dakikada sağlanacak. Hasdal'a kadar olan bölüm yıl sonunda açılacak. İhsaniye istasyonu da ilk hizmete girecek kısımda yer alıyor. İstanbul'da ulaşım hizmetlerine çağ atlattık.

FAİZ KARARI

Faizleri indirdik daha indireceğiz.

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