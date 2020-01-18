İmara açma ısrarına İBB Meclisi ikinci kez ‘dur’ dedi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ısrarla satıp imara açmak istediği ve veto ederek meclise iade ettiği 295 bin metre karelik yeşil alan AK Parti Grubu'nun oyları ile tekrar yeşil alana alındı. Karar sonrası AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Göksu, "İBB CHP Grubu'nun ikinci kez muhalefetine, İBB Başkanı'nın ilk kararımızı veto etmesine rağmen İBB AK Parti Grubu olarak ilk aldığımız kararı, ısrar kararımızla tekrarlayıp İstanbul'umuza 295 bin metre kare yeni yeşil alan kazandırdık. İstanbul'umuza bir kez daha hayırlı olsun" dedi.Meclis kararını bir kez veto hakkı bulunan İmamoğlu'nun 'yürütmeyi durdurma' istemiyle İdare Mahkemesi'ne başvurma hakkı bulunuyor. Mahkemeye başvurduğu takdirde de mahkeme kararını verene kadar meclis kararını uygulaması gerekiyor.