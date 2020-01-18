Irak’ın kuzeyinden acı haber: 1 şehit

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla yaralanan askerin şehit olduğunu açıkladı. Sözleşmeli Piyade Er Fevzi Altınayak'ın, şehadet haberi ailesine verildi. Şehidin memleketi Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi'ndeki evine giden Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ve Müftü Abdurrahim Kocagöl ile askeri yetkililer, baba Mehmet ile anne Elif Altınayak'a acı haberi verdi. Şehidin baba ocağına ve mahalle girişine Türk bayrağı asıldı. Bir yıldır asker ve bekâr olduğu öğrenilen şehidin cenazesi bugün toprağa verilecek.