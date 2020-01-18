Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Irak’ın kuzeyinden acı haber: 1 şehit

’ın kuzeyinden acı haber: 1 şehit

HALİT TURAN HALİT TURAN Gündem
Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Irak’ın kuzeyinden acı haber: 1 şehit
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla yaralanan askerin şehit olduğunu açıkladı. Sözleşmeli Piyade Er Fevzi Altınayak'ın, şehadet haberi ailesine verildi. Şehidin memleketi Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi'ndeki evine giden Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ve Müftü Abdurrahim Kocagöl ile askeri yetkililer, baba Mehmet ile anne Elif Altınayak'a acı haberi verdi. Şehidin baba ocağına ve mahalle girişine Türk bayrağı asıldı. Bir yıldır asker ve bekâr olduğu öğrenilen şehidin cenazesi bugün toprağa verilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Irak’ın kuzeyinden acı haber: 1 şehit
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN