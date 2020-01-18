Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Masum siviller için 'terörist' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İdlib'den Türkiye'ye yönelik göç dalgasıyla ilgili açıklamaları tepki çekti. Kılıçdaroğlu, bölgede görev yapan bir kişiyi referans göstererek, katliamından canlarını kurtarmak için Türkiye sınırına bebekleriyle, çocuklarıyla kaçan tüm mültecileri terörist olarak ilan etti.

CHP Parti Meclisi, bugün Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez'de toplandı. Toplantı öncesi konuşan Kemal Kılıçdaroğlu İdlib'de yaşanan insanlık dramına ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu.



Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Libya ve İdlib vardı: "İdlib'ten gelenlerin tamamı terörist!"

SKANDAL SÖZLER: İDLİB'DEN GELENLERİN TAMAMI TERÖRİST

Savaştan canlarını kurtarmak için Türkiye'ye gelen insanların tamamının eli kanlı terör örgütü üyeleri olduğunu iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriye bölgesinde görev yapan bir kişi şunları söyledi: Daha önce Suriye'den kaçıp Türkiye'ye gelenler sade Suriyelilerdi. İdlib'den gelecek olanların tamamı eli kanlı olan insanlar. Terör örgütü üyeleri. Bu bir milyon kişi Türkiye'ye gelirse asıl felaketi ülke o zaman yaşar. " ifadelerini kullandı.

Emin Pazarcı, Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken İdlib konuşmasını değerlendirdi

Hedefinde yine AK Parti olan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikasının milli olması gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı önemli değerlendirmelerde bulundu. İdlib'den gelen masum siviller için 'terörist' diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hakkında Emin Pazarcı; Kılıçdaroğlu'nun Esad'ın ekmeğine yağ süren bir tavır içinde olduğunu dile getirdi.