Mehmetçik, bir haftadır kayıp çifti dondurucu soğukta arıyor

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BUGÜN NELER OLDU

, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'ndeki köylerinde, bir hafta önce kaybolan İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in anne ve babasının bulunması için seferber oldu. Arama çalışmalarına, İHA ile de destek veriliyor.Papaz Diril'in, Beytüşşebap'a bağlı İlçesi'ne 4 haneli Kovankaya köyünde yaşayan anne ve babası Hurmüz ve Şimuni Diril, bir hafta önce aniden ortadan kayboldu. Köydeki akrabalarıçiftin evden çıktığını ve bir daha dönmediğini söyledi. Önce kendi imkanlarıyla çifti arayan akrabaları, bir sonuç elde edemeyince jandarmayı arayarak yardım istedi.Jandarma, bölge karla kaplı ve yollar kapalı olduğu için, arama çalışmalarına havadan başladı. Hava şartları biraz düzelince, önceki gün bölgeye helikopterlerle Jandarma Özel Harekât Timleri ve İz Takip Köpekleri indirildi. Kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu bölgede Mehmetçik, -15 derede Süryani çift için arama çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarına AFAD ve papaz Remzi Diril de katıldı. Şırnak Valilisi Ali Hamza Pehlivan "Hummalı bir çalışma yürütülüyor" dedi.