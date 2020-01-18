Teşekkürler amirim

Bursa'da Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hemen üst caddesinde trafik lambalarında geçtiğimiz eylülde su satan Elif'i İlçe Emniyet Müdürü Erol Turan farketmişti. Küçük kız korkup kaçmasın diye müdahale etmeyen müdür, sivil ve resmi kıyafetli iki bayan memuru göndererek minik kızı su sattığı yerden aldırdı. İlçe emniyete getirilen minik Elif'e okul kıyafetleri ve gereçleri alan emniyet personeli onun okula kaydını yaptırdı. Bir süre de okula gidip gitmediği takip edildi. Ailesine de maddi yardım yapılan Elif su satmak zorunda kalmayınca okula ve derslerine sarıldı.



Maddi durumları iyi olmadığı ve babasının kardeşine oyuncak almakta zorlandığını için okula gitmeyerek su satan Elif, hayatını değiştiren Emniyet Müdürüne çok anlamlı bir sürpriz yaptı. Kendisini okula yazdıran ve her türlü desteği veren müdüre, aldığı teşekkür belgesini hediye eden Elif herkesi duygulandırdı. Çat kapı makamına gelen Elif'i görünce, önce şaşıran sonra ise derslerindeki başarısını gören Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Erol Turan, küçük kıza destek olan ve onu yalnız bırakmayan tüm emniyet personeline teşekkür etti.

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