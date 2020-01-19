Başkan Erdoğan, Politico dergisine makale yazdı: Libya’da barışın yolu Türkiye’den geçiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek Libya konulu Berlin Zirvesi öncesi Batı medyasının önemli yayın organlarından Amerikan Politico dergisi için bir makale kaleme aldı. İşte Erdoğan'ın Libya meselesini "Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor" başlıklı makalesindeki değerlendirmeleri;

* BM tarafından tanınan Libya hükümeti, birkaç yıldır savaş baronu Halife Hafter'in saldırısı altında. Ülkede darbe yapmaya çalışan Hafter'in silahlı örgütü, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi anti-demokratik devletlerden destek alıyor. Libya'nın meşru hükümetini destekleyerek diplomasiyi savunan Almanya, Berlin'de bir barış konferansına ev sahipliği yapacak. Buna karşılık Fransa, Libya'nın meşru hükümetine karşı darbeci Hafter'in yanında yer almakta. Avrupa Birliği'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne gereken desteği vermemesi ihtimali, Avrupa'nın kendi temel değerleri olan demokrasi ve insan haklarına ihanet etmek anlamına gelecek. Libya'yı bir savaş baronunun insafına terk etmek, tarihi bir hata olacaktır. Libya'da meşru hükümetinin düşürülmesi halinde Avrupa'nın yeni sorunlar ve tehditlerle karşı karşıya kalacağının unutulmaması gerekir. Çatışmalar devam ederse şiddet ve istikrarsızlığın Avrupa'ya yönelik düzensiz göçü besleyeceği de unutulmamalıdır.

Başkan Erdoğan'dan Libya makalesi!

* Libya iç savaşının Avrupa Birliği için bir turnusol kağıdı niteliğinde. Avrupalı liderler, yeni bir saldırıyla karşı karşıya bulunan liberal dünya düzenini savunacak mıdır? Yoksa Suriye'de yaptıkları gibi sorumluluklarından kaçıp, yaşanan krizi tribünlerden mi izleyeceklerdir? Avrupalı dost ve müttefiklerimizin, sadece şikayet edip, endişeli olduklarını söyleyerek dünyayı değiştiremeyeceklerini idrak etmeleri lazımdır. Uluslararası hukuk, demokrasi ve insan haklarını elinizi taşın altına koymadan savunamazsınız. Tarih bize sırtlarını diplomasiye dönüp, uluslararası toplumla alay edenleri ödüllendirmenin ancak daha büyük sorunlara sebebiyet vereceğini öğretiyor. Libya'da yaşanan son gelişmeler, bazı Avrupalı liderlerin bu dersleri hala almadığını düşündürüyor. Avrupa Birliği dünyaya, uluslararası arenada kayda değer bir aktör olduğunu göstermek zorunda. Avrupa'nın Libya'ya askeri destek verme hususunda daha az istekli olabileceğini düşünürsek, zaten askeri destek sözü vermiş bulunan Türkiye'yle işbirliği yapmak en açık seçenektir. Türkiye olarak Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan, meşru hükümetini tamamen destekliyoruz. İmzaladığımız son güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmaları kapsamında Libya hükümetini darbecilerden koruma taahhüdünde bulunduk. Bu itibarla Libya'nın güvenlik güçlerini eğitecek; onların terörizm, insan kaçakçılığı ve uluslararası güvenliğe yönelik diğer ciddi tehditlerle mücadelesine katkı sunacağız. Avrupa bugün bir tarihi eşikte. Barış için gayret edenler yürekli olmalı; şiddeti sonlandırmak için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır. Avrupa, bu hedefe ulaşmak için kadim dostu ve müttefiki Türkiye'ye güvenebilir.