Başkan Erdoğan: Bunların çapı dev projelere yetmiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın raylı sistemle ulaşımını sağlayacak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının ilk ray kaynağını gerçekleştirdi. İhsaniye Metro Durağı şantiyesinde düzenlenen törende konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:

* Bunların Kanal İstanbul, Marmaray ve Avrasya gibi dev projeleri anlamaya çapı yetmiyor. Türkiye'nin güney sınırlarını güvenlik altına almak, Akdeniz'deki çabalarımızı eleştirmelerine ne diyeceğiz. Ülkemizin güney sınırları boyunca bir terör koridoruyla bir kuşatılma gayreti, ilkokul çocuklarının bile anlayacağı açıklıkta yürütülen bir projedir. Buna rağmen hala 'Ne işimiz var bizim Suriye'de' diyen bir kafa Türkiye ve Türk milletiyle tüm gönül bağlarını koparmış demektir.

Başkan Erdoğan'dan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'nde önemli açıklamalar

Türkiye'yi son 17 yılda tarihinin en büyük projeleriyle tanıştırdık. Bu projelerin önemli bir bölümünü de İstanbul'da gerçekleştirdik. 90 milyon yolcu kapasitesiyle açılan 200 milyon yolcu kapasitesine kadar büyüme imkanı olan İstanbul Havalimanımız dev projelerden biridir. Havalimanımızı şehre kazandırırken elbette ulaşım boyutunu da ihmal etmedik. Açılışla birlikte havalimanı işletmesi kendi otobüs seferlerini zaten başlattı. Toplu taşımayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla metro hattının inşası için kolları sıvadık. Toplam uzunluğu 37.5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşan bu metro güzergahı İstanbul'daki tüm toplu taşıma hatlarıyla da bağlantılıdır. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, ülkemizin kazı çalışmaları en hızlı yürütülen projesidir. 10 kazı makinesi birden çalıştığı bu süreci başarıyla sürdürüyoruz. Kazı çalışmalarının yüzde 94'ü tünellerin de önemli bir kısmı tamamlandı. Projenin genelinde de 3'te 2'lik gerçekleşme oranına ulaştık. Şimdi rayların döşemesine başlıyoruz. Amacımız 24 saatlik kesintisiz çalışmayla günde 470 metre ray döşeme çalışmasını gerçekleştirmektir.





Rayları ve malzemeleri ülkemiz firmaları üretiyor. Türk mühendisleri ve işçileri döşüyor. Sinyalizasyon ve metro vagonları da bu arada gerçekleştirilmiş olacak. Özellikle içinden geçtiğimiz şu kritik dönemde, ülkemizde üretimi mümkün olan hiçbir işin dışarıdan getirilmesine rıza gösteremeyiz. Bu konuda varsa yapılan yanlışların düzeltileceğine inanıyorum. Tamamlandığında saatte 120 kilometre hızla metro araçları faaliyet gösterecek. Ülkemizin ilk hızlı metro hattı unvanını kazanacak bu hatla ulaşım 35 dakikada sağlanacak. Hedefimiz ilk 28 kilometrelik kısmı oluşturan ve Hasdal'a kadar olan bölümü yıl sonunda, Kağıthane bölümünü 2021 Nisan'ında, Gayrettepe bölümünü 2021 Ağustos'ta hizmete almaktır.

* İstanbul'da ulaşım hizmetlerine çağ atlattık. Önce Marmaray. Ne diyorlardı. İstemezük. Kim diyordu bunu. CHP zihniyeti diyordu. Allah'tanki denizin altından geçtiği için göremediler. Yaptık bitirdik. Onların hayalleri bile bizim ulaştığımız yere ulaşamaz. Biz karadan kadırgaları yüzdüren Fatih'in torunlarıyız. Ardından da Avrasya'yı açtık. İstemezük diyenler Marmaray'dan geçiyor, Avrasya'dan geçiyor. Onlar isteseler de istemeseler de biz milletimize hizmete devam edeceğiz. Bay Kemal bir gün de kalk bir teşekkür et be. Bunların zihniyetinde bu yok. Çünkü bunlar hem hizmet vermez. hem de hizmet edene teşekkür etmez. İstanbul'un yönetimi mahalli yönetimlere bırakılmayacak kadar önemlidir, hayatidir, büyüktür. Büyük projeleri hükümet olarak üstleniyoruz. Şehrimizin hizmete ihtiyacı varsa, biz orada oy oranına, milletvekiline, belediyesine bakmayız.

Başkan Erdoğan Kanal İstanbul'un maliyetini açıkladı

SİYASİ ŞAKLABANLIK YAPANA MİLLET DERSİNİ VERİR

Ülkeyi ve şehirleri yönetme yetkisi almak herkese nasip olmaz. Şayet milletin size verdiği bu fırsatı hakka ve halka hizmet anlayışıyla değerlendirirseniz önünüzde uzun bir aydınlık yol açılır. Ama işi siyasi şaklabanlığa vurup, sadece kendi hesaplarınızın ardından giderseniz, millet de size ilk fırsatta dersinizi verir. AK Parti belediye başkanlarına da aynı tespitleri ifade ediyorum.



EN BÜYÜK MARİFETLERİ YALAN

Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine göz yumacak değiliz. Söz verdiler, sözlerini yerine getirdiler mi? Suyu ucuzlatacağız dediler, ucuzlattılar mı? Bunların en büyük marifeti yalandı. İlk günden beri bunlar bu anlayıştan sapmadı. Ama biz verdiğimiz sözlerin hep arkasında durduk. İstanbul'da da yapılan her hayırlı işin ardında yer alırken bizim hayata geçirdiğimiz hayırlı işlerin önünün kesilmesine de izin vermeyiz. Ücretsiz süt vereceklerdi, hala süt gelecek. Allah'a dua edelim de sularımız, yağmurlarımız kesilmesin.Ne diyor biz Atatürk'ün partisiyiz, geç o işi geç, kimlere anlatıyorsun. Kabrinden kalksa bu ülkede size yaşam hakkı tanımayacağını biliyorum.



HASTALIKLI ZİHNİYET

Hastalıklı zihniyetin o kadar çok örneği var ki hangisini sayacağımı şaşırıyorum. Almanya'ya gidiyorum. Bay Kemal bunu da görmezsin. Görsen de görmesen de oradayız.Yavruların İdlib'deki halini görmüyor musun Bay Kemal. Onlar bizim kardeşlerimiz ya. Bunlarda vicdan yok vicdan.







GALATAPORT MÜJDESİ: MAYISTA İLK ETABI BİTECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ilk olarak Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Beyoğlu'ndaki Galataport Projesi'ne geçti. Yapımı devam eden proje hakkında bilgi alan Erdoğan'ı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferit Şahenk karşıladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da ziyarette yer aldı. Başkan Erdoğan, Galataport Projesiyle ilgili "Dev projenin son halini göreyim istedim. İnşallah mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek. Dünyanın dev cruise gemilerinin yanaştığı, turizmde en önemli atak merkezi olacak, dünya turizmine açık, otelleriyle alışveriş mekanlarıyla, tarihi mekanlarıyla gerek kendi vatandaşlarımızı gerekse tüm dünyayı hayran bırakacak bir proje" dedi.