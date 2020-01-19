CHP’li belediyelerde maaş krizi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 lira olacak" açıklaması yaparken, partinin belediyelerinde maaş krizi yaşanıyor. CHP'li Antalya Büyükşehir ile Döşemealtı ve Finike ilçe belediyelerinde ya maaşlar ödenmiyor ya da gecikiyor. İzmir'de ise CHP'li Gaziemir, Seferihisar, Karşıyaka'da yerel seçimlerden bu yana maaş krizleri işçileri isyan ettiriyor.



AKLIMIZLA ALAY EDİYORLAR

Antalya'nın CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nde maaşların 7 aydır ödenmediği ortaya çıktı. CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in, işçilerin borcunun ödenmesi için 13 milyon 750 bin liralık borçlanma yetkisi almasına karşın, ödemeler yapılmadı.

AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım, "İşçinin maaşı ödenmiyor. Bu insanlar evine nasıl ekmek götüreceğini bilemezken, bir de maaşları artırma vaadinde bulunulması trajikomik, aklımızla alay etmektir" dedi. Çalışan yaklaşık 500 işçinin olduğunu anlatan Kıvrım, Döşemealtı Belediyesi'nin işçilere yaklaşık 10 milyon lira borcu olduğunu vurguladı.







SITMAYA RAZI ETTİLER

Antalya'da maaş konusunda sicili bozuk bir diğer belediye ise Finike. 63 yıl sonra CHP'ye geçen Finike Belediyesi'nde seçimin ardından uzun süre maaşlar ödenmedi. Gerekçe olarak ekonomik sıkıntıları gösteren CHP'li Başkan Mustafa Geyikçi'nin 6 gün süren festival düzenlemesi tepki çekti. Seçimden beri geçen 9 aylık sürede de işçiler maaşlarını hiç zamanında alamadı. Adeta 'ölümü gösterip sıtmaya razı edilen' işçiler geç yatan maaşları için "Buna da şükür" diyor. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde ise 2019 yılı için memur ve sözleşmeli personele performans ücretinin ödenmediği ortaya çıktı. Personel başı 850 liralık performans ücretinin ödenmemesi tepki topladı. Yasal zorunluluk olmamasına rağmen, performans ücretinin daha önceki dönem hiç aksatılmadığı vurgulandı.



ÜCRETLER ÖDENMEDİ

İzmir'de de CHP'li Gaziemir, Seferihisar, Karşıyaka'da yerel seçimlerden bu yana maaş krizleri yaşanıyor. Gaziemir Belediyesi'nde aldıkları sosyal denge tazminatının aylık 3 bin lira civarına yükseltilmesini bekleyen memurlar, CHP'li Başkan Halil Arda'nın kararıyla 2 bin 577 liradan bin 160 liraya düşmesi nedeniyle şok yaşadı.

CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde ise Ocak'ın 15'inde ödenmesi gereken sosyal denge tazminatı 19 Ocak itibariyle hâlâ örenmedi. Bu durum memurlar arasında huzursuzluğa neden oldu. Seferihisar Belediyesi ödeyemediği 3 aylık işçi maaşlarını bankadan 7 milyon lira kredi çekerek ödedi. Borcunu borçla kapatan belediyede önümüzdeki günlerde daha büyük bir krizin patlak vermesi bekleniyor.

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