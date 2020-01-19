‘Erdoğan dedeme teşekkür ederim’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da göz sinirleri üzerinde ortaya çıkan tümör nedeniyle sol gözünün görme özelliğini kaybeden 6 yaşındaki Taha Sis'in tedavisini üstlendi. Taha Sis, annesi Azine ve babası Rıfat Sis ile birlikte İstanbul'a geldi. Minik Taha tedavisi için Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne getirilerek ilk kontrolleri yapıldı.Hastane çıkışında konuşan Anne Azine Sis, "Şu anda ameliyat olamıyor. Çünkü tümör çok büyük. Bulunduğu yer çok riskli. Kemoterapi görecek, ondan sonra inşallah Uğur Bey ameliyatını yapacak. Hastane bizle çok ilgilendi. Muayene ve ilk tetkiklerini yaptılar. 'Çocuğun gözlerine zarar vermek istemiyoruz. Tümörü küçülteceğiz, ondan sonra ameliyatla sağlıklı bir şekilde çıkaracağız' dediler. Şu anda diğer göze de zarar veriyor. Onda da hafif bozukluklar olmaya başlamış. Gözetim altında tutulacak ve 3 ay boyunca kemoterapi alacak. Tümörün küçülme hızına bakılacak. Elazığ'a gideceğiz. Muayenelerimiz için yine geliş gidişlerimiz olabilir" dedi.Başkan Erdoğan'a da çok teşekkür eden anne, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün de tekrar aradılar. Allah razı olsun. Aradı, ilgilendi. Bugün de buradaki hastaneyi, oradaki hastaneleri hepsini seferber etti. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Taha için bütün imkanlarını kullandı. Bizim için umut oldu. İnşallah Taha da iyi olacak."Küçük Taha da, "Erdoğan dedeme çok teşekkür ederim. Onu çok seviyorum" ifadesini kullandı.Taha'nın tedavi süreciyle ilgili başhekim Doç. Dr. Halit Yerebakan ise şu bilgileri verdi:"6 yaşındaki çocuğumuzda beyin tümörü var. Cumhurbaşkanımız da ailesinin çaresiz durumunu görünce olaya müdahil olmak istemiş. Biliyorsunuz ne kadar hassas bu konularda. Bize ulaştılar. Biz de Prof. Dr. Uğur Türe ve Prof. Dr. Gazi Yaşargil hocalarımız ile hastamızı davet ettik. Değerlendirme yapıldı. Her hasta ve beyin tümörü bir olmayabiliyor. Bu süreçte nelerle karşılaşacağız bilmiyoruz ama bugün bile sadece çocuğun durumunu merak ettiği için 3 kere Cumhurbaşkanımız görüşme yaptı. İnşallah onlar için umutlu gelecek."

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