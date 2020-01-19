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İkna edilen 5 terörist daha teslim oldu

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu 5 teröristin Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar, bölücü terör örgütü PKK/KCK'da çözülmeyi hızlandırdı. Operasyonlara ailelerin desteğiyle yürütülen ikna çalışmalarının da eklenmesiyle teslim olmalar son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 13'e yükseldi.
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İkna edilen 5 terörist daha teslim oldu
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