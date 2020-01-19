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Libya'da siyasi süreci hedefleyen - CANLI

12 ülkenin devlet başkanları Libya Konferansının yapılacağı için toplantının yapılacağı binaya gelmeye başladı. Başkan Erdoğan da Angela Merkel tarafından karşılandı. İşte Berlin Zirvesi'nden canlı takip ve anbean yaşananlar;

Giriş Tarihi: 19.1.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 17:04 ABONE OL
Libya'da siyasi süreci hedefleyen Berlin Zirvesi - CANLI

Türkiye ve Rusya'nın çabalarıyla gelinen ve Libya'da darbeci Hafter'in katliam ve saldırılarına dur denerek siyasi çözümün aranacağı Berlin Zirvesi süreci bugün resmen başladı. Zirveden gelişmeler anbean Sabah.com.tr'de olacak.

İşte ayrıntılar;

16:55 Libya'da kalıcı ateşkesi ve barışı tesis etmeyi amaçlayan zirve Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı

16:45 Konferans öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi

16:28 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de toplantının yapılacağı noktaya geldi.

16:21 Başkan Erdoğan Alman Başbakan Merkel tarafından karşılandı.

16:20 12 ülkenin devlet başkanları Zirve'nin yapılacağı noktaya gelmeye başladı.

15,30 Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Başkan Erdoğan'dan açıklama: Siyasi çözüm için Hafter'in saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerekir

13:30 Başkan Erdoğan Libya meşiru hükümet başkanı Serrac ile görüştü.

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Libya'da siyasi süreci hedefleyen Berlin Zirvesi - CANLI
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