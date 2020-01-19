Şehidi binler uğurladı

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Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde görev yaptığı esnada teröristlerin sızma girişimine karşı attığı el bombasının patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, memleketi Konya'da binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Ilgın ilçesine bağlı Dığrak Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından şehit Altınayak için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından omuzlara alınan şehidin cenazesi mahalle mezarlığında dualarla defnedildi.