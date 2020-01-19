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Son dakika haberi: 'de eşi ve annesini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

'de eşi ve annesini öldüren şüpheli hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.1.2020 15:27 ABONE OL
Son dakika haberi: Kadıköy'de eşi ve annesini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde dün saat 18.00 sıralarında Tahsin Yüksekova (38), cadde üzerinde çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova (37)'nın bulunduğu dükkan önüne gelerek onunla tartışmış, daha sonra da silahla bir kaç el ateş etmişti. Tahsin Yüksekova, aynı cadde üzerinde yine çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova'ya da kurşun yağdırdıktan sonra dolmuşa binerek olay yerinden uzaklaşmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadınlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, şüpheli Tahsin Yüksekova Ataşehir'de olayda kullandığı iddia edilen tabancayla birlikte yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Yüksekova emniyetteki işlemlerinin ardından bugün 15.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.

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Son dakika haberi: Kadıköy'de eşi ve annesini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
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