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’da operasyon: 82 tutuklama

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
TSK’da operasyon: 82 tutuklama
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 Ocak 2020 tarihinde İzmir merkezli, 49 farklı il ve KKTC'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 108'i muvazzaf toplam 176 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 146 kişiden 106'sı tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 82'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 29 muvazzaf şüpheli ise ilgili komutanlıklarınca açığa alındı.
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TSK’da operasyon: 82 tutuklama
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