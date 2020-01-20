Barışın anahtarı Türkiye

Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 ülke ve 4 çok uluslu örgüt, Libya krizi için dün masaya oturdu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ev sahipliği yaptığı Libya Konferansı'nın düzenlenme aşamasına gelmesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomatik başarısı bulunuyor. Başkan Erdoğan da Almanya'ya hareketinden önce, Türkiye'nin sorunun çözümü için sağladığı katkılar için şunları kaydetti: "Türkiye, gerek sahada gerekse diplomaside yürüttüğü mücadeleyle Libya'da barışın anahtarı olmuştur. Darbeci Hafter ve destekçilerinin dizginlenmesinde ülkemizin sergilediği tutumun büyük rolü vardır. Ülkemiz bu adımlarıyla Akdeniz'deki haklarını garanti almanın yanı sıra, Libya'nın geleceğine de sahip çıkmıştır." Konferansa Başkan Erdoğan ve Putin'in yanısıra İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır'dan Abdulfettah es-Sisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kongo Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame ile Afrika Birliği, Arap Ligi ve Çin temsilcileri ile Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo katıldı. BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz El Sarrac ve darbeci Halife Hafter de konferans için Berlin'deydi. Konferans sonrası Türkiye'ye hareket eden Erdoğan, saat 23.50'de İstanbul'a döndü.Almanya Başbakanı Merkel, görüşmelerin tamamlanmasından sonra yaptığı açıklamada, tüm katılımcıların ihtilafın çözümünde siyasi bir yola ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir olduğunu ifade etti. "Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık" diyen Merkel, imzalanan metinlerin BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesi gerektiğini ve böylelikle uluslararası resmiyet kazandırılması konusunda mutabık kalındığını kaydetti. "Libya'da tüm sorunları çözemeyeceğimizi biliyorduk" ifadesini kullanan Merkel, "5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verilmesi önemliydi" diye konuştu.BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, liderlerin Libya krizinin barışçıl biçimde çözülmesi için güçlü bir mesaj verdiğini belirtti. "Libya'da askeri çözüme yer yoktur" diyen Guterres, bir soru üzerine de "Tüm taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde bulundu" ifadesini kullandı.Başkan Erdoğan Berlin'de yoğun diplomasi trafiğini sürdürdü. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz El Sarrac'la ikili görüşmeler yaptı. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ile ayak üstü sohbet etti.

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