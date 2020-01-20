Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bitlis'te kanaat önderi Abdulkerim Çevik tekbirlerle uğurlandı

'te kanaat önderi Abdulkerim Çevik tekbirlerle uğurlandı

'in Güroymak ilçesinde, Şeyh Muhammet Hafit Kuran Kursu'nda Y.Ş.'nin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden bölgenin kanaat önderlerinden Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'in (50) cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Güroymak Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için Erentepe Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.1.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 09:25 ABONE OL
Bitlis'te kanaat önderi Abdulkerim Çevik tekbirlerle uğurlandı

Daha sonra Çevik'in cenazesi, cenaze namazı için omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde Şeyh Masum Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahip Kiler,Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Jardarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Camide kılınan cenaze namazının ardından Abdulkerim Çevik'in cenazesi Erentepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar okunarak, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Son Dakika Haberi: Bitlis'te bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Abdülkerim Çevik öldürüldü!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bitlis'te kanaat önderi Abdulkerim Çevik tekbirlerle uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN