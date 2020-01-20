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Dört yıl içinde bin 193 terörist teslim oldu

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Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
Dört yıl içinde bin 193 terörist teslim oldu
Güvenlik birimleri tarafından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan "topyekün" mücadele ile PKK'da çözülmeler hızlandı. Seri operasyonlarla inlerine girilen terör örgütünden, bugüne kadar 635'i "ikna yöntemiyle" olmak üzere bin 193 terörist örgütten kaçarak teslim oldu. Buna karşı hızla taban kaybeden terör örgütüne katılım oranı da durma noktasına geldi. İstatistiklere göre 2016'de örgüte katılan sayısı 703 iken, 2017'de 161'e düştü. 2018'de 136'ya düşen sayı 2019'da 108'e kadar geriledi.
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Dört yıl içinde bin 193 terörist teslim oldu
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