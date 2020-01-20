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sucukları kimin? Bifet ile Gurme aynı firma mı? Yine domuz eti skandalı!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hileli ürünler listesi açıklandı! Domuz eti ve at eti barındıran markalar bakanlık tarafından paylaşıldı. sucuk ürünlerinde yine domuz eti bulundu, bu durumdan sonra vatandaşlar kimin? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Öte yandan vatandaşlara at eti ve domuz eti yediren Gurme sucuklarının Bifet ismiyle marketlerde satılması da tepkiyle karşılandı. Bu gibi firmalara gıda üretim ruhsatı neden veriliyor? sorusu ise aileler tarafından cevap aranan konular arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 20:52 ABONE OL
Gurme sucukları kimin? Bifet ile Gurme aynı firma mı? Yine domuz eti skandalı!

Bakanlık tarafından açıklanan hileli ürünler listesi bugünün en çok konuşulan konu başlıkları arasında bir numarada yer alıyor. Geçtiğimiz listede de adı domuz eti skandalına karışan Gumre Gıda yine listede yer aldı. Marka tescilini Bifet olarak değiştiren ve marketlerde satılan sucuklarda domuz eti olduğu tespit edildi. Yalnızca domuz eti ve at eti değil, tek tırnaklı hayvan etleri, antep fıstığı yerine yer fıstığı kullanan firmalar da listede yer aldı.

GURME SUCUKLARI KİMİN? GURME GIDA SAHİBİ KİM?

Gıda firmasının fabrikası Çayırova'da bulunuyor. Kocaeli'nde gerçekleşen üretim tesisinin yanı sıra İstanbul Genel Müdürlüğü ise Bayrampaşa'da yer alıyor.

Ürünlerinde ikinci kez domuz eti bulunan San. Tic. Ltd. Şti.'nin sahibi 'dir.

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Gurme sucukları kimin? Bifet ile Gurme aynı firma mı? Yine domuz eti skandalı!
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