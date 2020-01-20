“Kokunu özledim kızım”

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 139 gündür sürüyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla soğuk havaya aldırmadan bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 5 yıldır kızı Songül'den haber alamadığını söyledi. Eyleme katılan ailelerin evlatlarını almadan HDP binası önünden ayrılmayacağını belirten Akkuş, kızı Songül'e seslenerek, "Biliyorum ki HDP seni gönderdi. Neredeysen geri dön devlete teslim ol. Seni çok özledik. Kapım sana açıktır. Kızım hepimiz seni çok özledik. Kokunu, sesini çok özledik" dedi. Van'dan, 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için gelen anne Nazlı Sancar da, "Sana gelinlik giydirmek istiyorum. Seni çok seviyorum. Gel Şeyma artık dayanacak gücümüz kalmadı" diye konuştu.