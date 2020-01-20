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’de uyuşturucudan 19 şüpheliye adli işlem yapıldı

ve ilçelerinde yapılan operasyonları kapsamında polis ekipleri tarafından 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.1.2020 09:26 ABONE OL
Nevşehir’de uyuşturucudan 19 şüpheliye adli işlem yapıldı
Edinilen bilgilere göre, Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında 17 şüpheli, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçundan 2 şüpheli olmak üzere 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonrasında 14,60 gram metamfetamin, 2,40 gram esrar, 25,64 gram bonzai ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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Nevşehir’de uyuşturucudan 19 şüpheliye adli işlem yapıldı
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