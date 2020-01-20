Nevşehir’de uyuşturucudan 19 şüpheliye adli işlem yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgilere göre, Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında 17 şüpheli, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçundan 2 şüpheli olmak üzere 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonrasında 14,60 gram metamfetamin, 2,40 gram esrar, 25,64 gram bonzai ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.