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’ta kaçakçılık operasyonu: 47 gözaltı

'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 47 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.1.2020 13:01 ABONE OL
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 47 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde 13-19 Ocak tarihleri arasında, teröre finans kaynağı sağlayan kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda tabanca, 14 gram eroin, 40 gram metamfetamin, 30 paket elektronik sigara likidi, 20 paket puro, 2 litre kaçak alkollü içecek, gümrük kaçağı 60 bin 170 paket sigara, 12 kilo kaçak çay, 44 kilo kaçak tütün, 44 adet kaçak cep telefonu ve 6 adet cep telefonu aksesuarı, 12 adet araç lastiği ile ele geçirildi. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.

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Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 47 gözaltı
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