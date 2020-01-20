Son dakika: Hayrettin Karaca hayatını kaybetti... Hayrettin Karaca kimdir

TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Hayrettin Karaca Alternatif Nobel ödülüne layık görülmüş, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da 'Orman Kahramanı' seçilmişti.

HAYRETTİN KARACA KİMDİR?

Hayrettin Karaca 4 Nisan 1922 yılında Bandırma'da doğdu. Babası Hocazade Halil Efendi, annesi Zehra Hanım'dır. Her ikisi de Kırım muhaciridir. Lisesini bitirdikten sonra ailesinin işinin başına geçip triko-örme olan bu işi ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri yapmıştır. Karaca firması diğer firmalara göre 20 yıl önceden Türkiye'de ihracatın liderliğini yapmıştır.

TORUNUNDAN AÇIKLAMA

Torunu Yeşne İren şunları söyledi:

'Yaşlılığa bağlı sorunları vardı. İnşallah nur içinde uyusun. Onun fikrine, orman ve yeşil sevgisine sahip çıkmaya devam edeceğiz.(Hürriyet)

TEMA VAKFINDAN AÇIKLAMA:

TEMA Vakfının Twitter hesabında yer alan duyuruda, "Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun." denildi.