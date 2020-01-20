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Sultanbeyli'de cemevine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme

Sultanbeyli'de Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'ne yapılan saldırıya ilişkin Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça, olayın her boyutuyla soruşturulduğu belirtildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.1.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 16:49 ABONE OL
Sultanbeyli'de cemevine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme

Sultanbeyli'de Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı yapılmıştı. Cemevinin camları kırılarak içeri girildiği, yerlere provokasyon amaçlı yazı yazılıp bağış kutusunda bulunan 300 TL çalınmıştı. Sabah saatlerinde cemevine gelen görevlilerin durumu fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça, olayın her boyutuyla soruşturulduğu kaydedildi.

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Sultanbeyli'de cemevine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme
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