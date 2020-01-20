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Viranşehir'de silahlı araç parkı kavgası: 7 yaralı, 5 gözaltı

'nın Viranşehir ilçesinde araç parkı nedeni ile çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.1.2020 17:51 ABONE OL
Viranşehir'de silahlı araç parkı kavgası: 7 yaralı, 5 gözaltı

Ceylanpınar Caddesi'nde bulunan Maliye Otoparkı önünde akşam saatlerinde araç park etme nedeni ile Dodukan ve Cemkan ailesinin bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerle kavgaya karışan 4 kişi ile olayla alakası olmayan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, isimler öğrenilmeyen 7 yaralıyı Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

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Viranşehir'de silahlı araç parkı kavgası: 7 yaralı, 5 gözaltı
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