Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı

'a kaçmaya çalışan 5 ve şüphelisi yakalandı

'de şüphe üzerine durdurulan araç içinde 'a kaçma hazırlığında olan 5 /PDY ve şüphelisi yakalandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.1.2020 15:46 ABONE OL
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine Gazimihal Camii yakınlarında bir aracı durdurdu. R.H. isimli şahsın kullandığı araçta kimlik kontrolü yapan ekipler, Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen FETÖ/PDY ve PKK şüphelileri A.G., Y.G., M.K. ve V.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden M.K.'nın terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan kaydının, Y.G. ve V.K.'nin de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan açık dosyalarının bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanması davasında karar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN