Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine Gazimihal Camii yakınlarında bir aracı durdurdu. R.H. isimli şahsın kullandığı araçta kimlik kontrolü yapan ekipler, Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen FETÖ/PDY ve PKK şüphelileri A.G., Y.G., M.K. ve V.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden M.K.'nın terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan kaydının, Y.G. ve V.K.'nin de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan açık dosyalarının bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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