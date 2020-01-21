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eski Milletvekili Develi’den Kılıçdaroğlu'na: Sana teslim olmayacağız! Başaramayacaksınız!

Cumhuriyet Halk Partisi () 24. Dönem Adana , CHP’de devam eden ilçe kongrelerinde seçilen delegelerin ve daha sonra da kurultay delegeliklerine seçilenlerin kurultayda yeniden CHP Genel Başkanı ’nu seçmeleri halinde, “Eğer bu gidiş değişmez, değiştirilmezse bir avuç delege yazıcının dışında CHP'de kimin hangi koltukta oturduğunun ne önemi var ki?” dedi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.1.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 12:05 ABONE OL
CHP eski Milletvekili Develi’den Kılıçdaroğlu'na: Sana teslim olmayacağız! Başaramayacaksınız!

CHP Adana eski Milletvekili Turgay Develi, Türkiye'nin bütün illerinde, il başkanı ve bütün yönetim ile birlikte kurultay delegesini yazanların, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu ve istediği listeye oy vererek PM'ni oluşturacağını belirterek, "Aynı politik çizgi izlenecek ve 17 yıldan bu yana her seçimde olduğu gibi aynı sonuçlar alınacaksa, aslında yenilen ve asıl kaybeden partinin yönetim iradesi olmayacak mı? (...) Partiyi yönetemeyenler, bu gidişle, bir kez daha, yine, yeniden koltuklarında oturmaya devam edecekler. Eğer bu gidiş değişmez, değiştirilmezse ve halk yine umutsuz kalacaksa, bir avuç delege yazıcının dışında CHP'de kimin hangi koltukta oturduğunun ne önemi var ki? Bu kısır döngü kırılmalı" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA: SİZE TESLİM OLMAYACAĞIZ! BAŞARAMAYACAKSINIZ!

Develi, "Partiyi size teslim edip, neoliberal politikaların tutsağı olarak yaşamaktansa halka gidip, bütün gerçekleri olduğu gibi anlatıp, sizi halkın vicdanına teslim edelim. Bu mirasın sahibi halktır. Teslim olmayacağız, başaramayacaksınız" ifadelerini kullandı.

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