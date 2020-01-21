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FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/) ilişkin davada, eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.1.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 10:27 ABONE OL
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sabit Numan Kaya ile avukatı katıldı.

Sanık Kaya, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın iki farklı kullanıcı adıyla ByLock kullandığını ve örgüt evinde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kaya'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

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FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
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