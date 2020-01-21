Son dakika: 5 ilde büyük FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika gelen bilgilere göre Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında ihraç edilen polislerin de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için Adana merkezli Mersin, İstanbul, Osmaniye ve Isparta'da sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda çok sayıda şüpheli yakalandı.



Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.





İZMİR MERKEZLİ 4 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 25 GÖZALTI KARARI



İzmir'den de son dakika operasyon haberi geldi. İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İzmir, Eskişehir, Konya ve Mardin'de 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelileri yakalamak için 4 ilde operasyon başlatıldı.



BALIKESİR MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONUNDA 10 GÖZALTI KARARI

Balıkesir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında adliye mahrem imamlarıyla irtibatları olduğu iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşirin de bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ankara, Niğde, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin ve Diyarbakır'da 10 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.