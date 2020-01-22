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Diannelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. 141'inci günde eylemdeki aile sayısı 69 oldu. 3 Eylül 2019'da başlatılan oturma eylemine dün Siirt'ten 6 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu İbrahim için gelen anne Cemile ile baba Osman Erdoğan da dahil oldu. Anne Erdoğan, Kürtçe yaptığı açıklamada, eyleme katılan bazı annelerin çocuklarının gelmesinin kendileri için de umut olduğunu söyledi. Oğlunu henüz lise öğrencisiyken dağa kaçırdıklarını anlatan Erdoğan, "Yüreğimiz yanıyor. Artık yeter, hiçbir anne ağlamasın. Oğlumdan 6 yıldır haber alamadım. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlumuzu nerede aradıysak 'Bilmiyoruz.' diyorlar. Oysa götürürken nerede olduğunu biliyordunuz. HDP oğlumuzu götürdü, başka kimse götürmedi. Oğlumuzu nasıl götürdülerse aynı şekilde geri getirsinler. Diğer çocuklarımızın varlığını unuttuk. Aklımız başımızdan gitti" dedi. Baba Osman Erdoğan da "Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlum dönmeden buradan gitmem. Devletimize güveniyoruz. HDP çocuğumuzu getirene kadar buradan ayrılmayız" diye konuştu.