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DHKP-C şüphelisi, sınırda yakalandı

'de jandarma tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla 'a geçiş yapmak isteyen 1'i DHKP-C şüphelisi 3 kişi ile 1 organizatör yakalandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 22.1.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 15:33 ABONE OL
DHKP-C şüphelisi, sınırda yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesine bağlı Çukurköy'de durumundan şüphelendikleri A.M. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 4 kişi ile sürücü ve organizatör A.M. yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen şüphelilerin yapılan GBT sorgulamasında F.K., H.İ. ile Pakistan uyruklu A.K. ve İ.K. oldukları belirlendi. H.İ.'nin ise 'DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dosyası olduğu tespit edildi. H.İ., işlemlerinin ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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DHKP-C şüphelisi, sınırda yakalandı
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