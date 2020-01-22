DHKP-C şüphelisi, sınırda yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesine bağlı Çukurköy'de durumundan şüphelendikleri A.M. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 4 kişi ile sürücü ve organizatör A.M. yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen şüphelilerin yapılan GBT sorgulamasında F.K., H.İ. ile Pakistan uyruklu A.K. ve İ.K. oldukları belirlendi. H.İ.'nin ise 'DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dosyası olduğu tespit edildi. H.İ., işlemlerinin ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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