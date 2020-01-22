Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan restorasyonda yüz yıllık gazete kupürleri bulundu

'nda yapılan restorasyonda yüz yıllık gazete kupürleri bulundu

Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı 'nın Süfera Salonu'nda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında duvar sıvasının altından 1917 tarihli gazete parçaları çıktı. Osmanlıca ve Fransızca yazılı haberlerin olduğu gazete parçasında 'nın ilk uçakları olan 'Osmanlı' ve 'Prens Celaleddin' uçaklarının 40 dakikalık seferlerini başarıyla gerçekleştirdiğini yazıyor.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 22.1.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 15:34 ABONE OL
Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan restorasyonda yüz yıllık gazete kupürleri bulundu

Süfera Salonunun 30 numaralı odasında yapılan restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan Osmanlıca gazete parçalarının, Sultan V. Mehmed Reşad döneminde gerçekleştirilen onarım sırasında dolgu malzemesi olarak kullanıldığı tespit edildi. Süfera Salonu'ndaki restorasyon ve konservasyon çalışmalarında dikkat çeken bir diğer bulgu ise duvardaki boya katmanlarının altında tespit edilen erkek portresi. Yağlı boya ile çizildiği anlaşılan eskiz şeklindeki portrenin, Saray kalemkârlarının tarihe bıraktığı bir hatıra olabileceği düşünülüyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan restorasyonda yüz yıllık gazete kupürleri bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN