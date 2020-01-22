Emsal karar: Keyfi olarak geçici görevlendirme kararı verilemez

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BUGÜN NELER OLDU

CHPbazı belediyelerin geçici görevlendirme bahanesiyle sürgün zulmüne karşı Yargıtay'dan bir başka davada emsal niteliğinde bir karar geldi. Bursa'da 6 aylığına geçici görevle başka bir liseye atanan teknisyen için Bölge idare Mahkemesi "Geçici görevlendirme 'ihtiyaca binaen' gibi soyut sebeple keyfi olarak yapılamaz" hükmü verdi. Geçici olarak görevlendirildiği okulda hali hazırda 3 teknisyenin görev yaptığını belirten teknisyen, yaşadığı mağduriyeti üyesi olduğu sendika temsilcilerine aktarmış, sendika da konuyu yargıya taşımıştı.