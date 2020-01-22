HDP önündeki eylemde 142'nci gün; aile sayısı 73 oldu

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. HDP önündeki evlat nöbetinin 142'inci gününde, eyleme yeni bir aile daha katıldı. Siirt kent merkezinden gelen Osman ile Cemile Erdoğan çifti, 8 Ağustos 2014'te kaybolan oğulları İbrahim için, bugün oturma eylemine başladı. Böylece eylem yapan aile sayısı 73'e çıktı.

'OĞLUMUZU GERİ İSTİYORUZ'

Oğluna kavuşmak umuduyla oturma eylemine katıldığını anlatan Cemile Erdoğan, "Buraya oğlum için geldim. 6 yıldır oğlum kayıp. 16 yaşından beri kayıp. Buraya annelere destek için geldim. Bir umut, ben de oğlum için geldim. Oğlumu istiyorum. Rica ediyorum. Beni gören varsa, sesimi duyan varsa rica ediyorum. Sesimi duyursunlar. 6 yıldır oğlumdan bir haber alamadım. Oğlumun HDP tarafından götürüldüğünü biliyoruz. Oğlumuzu geri istiyoruz, HDP'den istiyoruz. HDP oğlumu götürmeseydi, 16 yaşındaki çocuk nereye gidecekti. Oğlum arkadaş kurbanı oldu. Arkadaşlarının hepsi evine döndü, tek oğlum gelmedi. Oğlum eğer sen beni izliyorsan, beni görüyorsan, lütfen evine dön. 6 yıldır ne gündüzümüz var, ne gecemiz var. Biz bu acıyla yaşıyoruz. Çocuklarımızın hayaliyle yatıyoruz, hayalleriyle kalkıyoruz. Bütün kardeşleri üzgün. Sürekli onu soruyorlar. Acaba gelecek mi diye. Rica ediyoruz, evine dön oğlum" dedi.

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