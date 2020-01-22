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Planörden 6 çanta atıldı

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Planörden 6 çanta uyuşturucu atıldı
Kırklareli'nde benzerine film senaryolarında rastlanabilecek uyuşturucu kuryeliği olayı yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı'nı arayan bir köylü, Doyran köyünde ağaçlık alana planörden çantalar atıldığı ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı aramada 6 çanta buldu. Yapılan incelemede çantaların içinde genetiği değiştirilmiş esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Çantalar İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Görgü tanığı köylü, ifadesinde, planörden çantaların atıldığını görerek bölgeye gittiğini, burada çantaları toplamaya çalışan kişinin kendisini fark etmesi üzerine otomobille uzaklaştığını belirtti.
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Planörden 6 çanta uyuşturucu atıldı
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