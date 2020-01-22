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Türk diplomatı katleden 1 terörist daha yakalandı

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Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Irak'ın Erbil kentinde, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesi ile ilgili hakkında yakalama kararı bulunan F.Ç., Habur Sınır Kapısı'ndan Şırnak'a geçmek isterken güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Adli makamlara sevk edilen F.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erbil'de 17 Temmuz 2019'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.
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Türk diplomatı katleden 1 terörist daha yakalandı
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