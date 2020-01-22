Van’da uyuşturucuya çifte darbe

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Van merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında iki ayrı gelişme yaşandı.

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 01 plaka sayılı kamyonette narkotik madde arama köpeği Rexo ile detaylı arama gerçekleştirdi. Aramada; aracın şoför koltuğu döşemesi içerisine zulalanmış 4 paket halinde 4 Kilo 25 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yine ekipler, İpekyolu İlçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan 34 plaka sayılı otomobilin durumundan şüphelenilmesi üzerine; Narkotik Madde Arama Köpeği Bozo ile detaylı arama gerçekleştirdi. Aramada; aracın arka koltuk döşemesi içiresine zulalanmış 219 Gram olmak üzere toplam 4 Kilo 244 Gram Metamfetamin maddesi ele geçirdi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak K.A., H.D. ve T.K. isimli şüpheliler "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek "suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.