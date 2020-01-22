Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Van’da uyuşturucuya çifte darbe

’da uyuşturucuya çifte darbe

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalarda iki ayrı gelişme yaşandı. Ekipler durdurdukları iki farklı araçta kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 22.1.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 09:22 ABONE OL
Van’da uyuşturucuya çifte darbe

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Van merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında iki ayrı gelişme yaşandı.

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 01 plaka sayılı kamyonette narkotik madde arama köpeği Rexo ile detaylı arama gerçekleştirdi. Aramada; aracın şoför koltuğu döşemesi içerisine zulalanmış 4 paket halinde 4 Kilo 25 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yine ekipler, İpekyolu İlçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan 34 plaka sayılı otomobilin durumundan şüphelenilmesi üzerine; Narkotik Madde Arama Köpeği Bozo ile detaylı arama gerçekleştirdi. Aramada; aracın arka koltuk döşemesi içiresine zulalanmış 219 Gram olmak üzere toplam 4 Kilo 244 Gram Metamfetamin maddesi ele geçirdi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak K.A., H.D. ve T.K. isimli şüpheliler "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek "suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Van’da uyuşturucuya çifte darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN