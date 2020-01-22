Bilal Erdoğan: Yeni aydınlara ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu, Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından organize edilen 5. KYK Tematik Kış Kampları kapsamında düzenlenen 'Hukuk Kampı'na katılan öğrencilerle bir araya geldi.







Türkiye'nin 21. yüzyılda yeni bir aydın kesime ihtiyacı olduğunu söyleyen Erdoğan, 20. yüzyıl aydınlarının dünyayı takip edemediğini belirtti. İttihatçıların eğitim için gittikleri Avrupa'dan dini dışlayan düşünce yapısıyla döndüklerini belirten Erdoğan, "Fransa'daki pozitivist akımlardan etkilendiler. Avrupa o pozitivizmi aştı, bizim aydınımız o pozitivizmden 100 yıl, 150 yıl kurtulamadı. Bu, biraz aydınımızda dünyayı kaçırmasını, ülkemizin de dünya gündemlerinin hep peşinden gitmesini, gerisinde kalmasını getirdi" dedi.







Türkiye'nin 21. yüzyılda yeni bir aydın kesime ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu ülkenin geleceği için gençlerine mesajlar veren, motivasyon veren kimimiz var? Cumhurbaşkanımız geçmiş önümüze yara yara gidiyor, Libya'da mücadele, Doğu Akdeniz'de mücadele, Suriye'de mücadele, dünyanın dört bir yanında dünyanın en büyük aktörleriyle masaya oturuyor artık bizim arkadan gelenler olarak bu arkayı iyi desteklememiz lazım. Fikirle desteklememiz lazım, projelerle desteklememiz lazım, hayallerimizi gerçekleştirerek desteklememiz lazım" ifadelerini kullandı.

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