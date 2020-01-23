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'lı hainlerin kullandığı 8 sığınak bulundu

'te, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü 'lıların kullandığı 8 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda, gıda malzemeleri ve giyim eşyaları ele geçirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.1.2020 16:09 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 16:11 ABONE OL
PKK'lı hainlerin kullandığı 8 sığınak bulundu

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK'lı teröristleri bulup, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınakları imha etmek amacıyla operasyon düzenledi. 'Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Veysel ŞİRİN 2020-02' adı verilen operasyon kapsamında, 8 sığınak tespit edildi. Yapılan arama- tarama faaliyetleri sırasında sığınakların yanı sıra 4 depo bulundu.

İMHA EDİLDİ

Depo ve sığınaklardaki aramalarda; 2 akü, 22 pil, 50 metre elektrik kablosu, 1 panço, 2 çift ayakkabı, 1 sırt çantası, 1 pantolon, 1 kazma ile 295 kilo çeşitli gıda malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilenlerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla el koyulurken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

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PKK'lı hainlerin kullandığı 8 sığınak bulundu
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