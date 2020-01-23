PKK'lı hainlerin kullandığı 8 sığınak bulundu

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK'lı teröristleri bulup, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınakları imha etmek amacıyla operasyon düzenledi. 'Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Veysel ŞİRİN 2020-02' adı verilen operasyon kapsamında, 8 sığınak tespit edildi. Yapılan arama- tarama faaliyetleri sırasında sığınakların yanı sıra 4 depo bulundu.

İMHA EDİLDİ

Depo ve sığınaklardaki aramalarda; 2 akü, 22 pil, 50 metre elektrik kablosu, 1 panço, 2 çift ayakkabı, 1 sırt çantası, 1 pantolon, 1 kazma ile 295 kilo çeşitli gıda malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilenlerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla el koyulurken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.