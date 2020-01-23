Ege’de korkutan deprem

Manisa'da, dün saat 22.22'de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde kaydedildi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre bu depremden 3 dakika sonra bu kez merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremler Ege ve Marmara'da geniş bir alanda hissedildi.Akhisar'da deprem anında büyük bir panikle sokağa fırlayan vatandaşlar evlerine dönmeye korkarken, deprem anı bazı işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Manisa Valisi Ahmet Deniz, ilk gelen bilgilere göre depremde can kaybı veya yaralı olmadığını Akhisar'ın Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığını söyledi.Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Deprem öncesinde ise bölgede daha az şiddette çok sayıda sarsıntı yaşandı. Saat 17.46'da Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede saat 16.18'de 3.2 ve 16.49'da ise 3.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise 5.4 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiği, deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

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