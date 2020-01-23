Evlat nöbetinde sayı 73 oldu

BUGÜN NELER OLDU

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 142'nci gününde aile sayısı 73'e yükseldi. Elazığ'dan İstanbul'la ekmek parası kazanmak için çalışmaya giden oğlu Veysel Doğan'ın 2015'te 20 yaşında iken arkadaşları tarafından kandırılarak dağa gittiğini söyleyen anne Sakine Doğan "Elazığ Karakoçan'dan geldim. Kim oğlumu kandırdıysa Allah belalarını versin. İstanbul'daki arkadaşı söyledi 'Ben kandırdım götürdüm Suriye'de ayrıldık ben döndüm' dedi. Ben oğlumu HDP'den istiyorum, 5 yıldır kayıp, oğlum gelmeyene kadar buradan kalkmıyorum, gelsin beraber gidelim. Oğlumu kandıranlar tutuklandı" dedi.